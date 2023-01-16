Президент Ильхам Алиев: Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира

Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

"Хочу также поздравить президента и народ ОАЭ с огромными успехами в своем стремительном развитии. Под Вашим руководством, господин президент, ОАЭ превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете", - сказал глава государства.