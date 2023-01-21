В Азербайджане утверждены изменения в закон "О грантах"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О гранте".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, к статье 3 закона Азербайджанской Республики "О гранте" добавлена часть 2-2 следующего содержания:

"2-2. Реестр грантов, полученных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, от имени Азербайджанской Республики или органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, ведется в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти".