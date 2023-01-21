https://news.day.az/officialchronicle/1530482.html Увеличен размер уставного фонда Нацагентства Азербайджана по разминированию территорий - Указ
Увеличен размер уставного фонда Нацагентства Азербайджана по разминированию территорий - Указ
Увеличен размер уставного фонда Национального агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, уставный фонд Агентства определен в размере 2 209 512,9 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот двенадцать манатов девяносто гяпиков).
Отметим, что ранее первоначальный уставный фонд Агентства составлял 100 000 (сто тысяч) манатов.
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