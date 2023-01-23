https://news.day.az/officialchronicle/1530838.html Государственная регистрация недвижимости будет осуществляться по принципу "единого окна"
Государственная регистрация недвижимости будет осуществляться по принципу "единого окна"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, к закону добавляется статья 9-1, касающаяся государственной регистрации прав на недвижимое имущество по принципу "единого окна".
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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