Президент Ильхам Алиев потребовал расследовать теракт в посольстве Азербайджана в Иране и наказать виновных - ФОТО
Президент Ильхам Алиев потребовал расследовать теракт в посольстве Азербайджана в Иране и наказать террористов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Ильхама Алиева в Twitter в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.
В публикации говорится: "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников.
Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!".
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