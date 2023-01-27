Президент Ильхам Алиев потребовал расследовать теракт в посольстве Азербайджана в Иране и наказать виновных

Президент Ильхам Алиев потребовал расследовать теракт в посольстве Азербайджана в Иране и наказать террористов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Ильхама Алиева в Twitter в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.

В публикации говорится: "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников.

Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!".