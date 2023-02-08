Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника выдающемуся композитору Тофигу Гулиеву в Баку

8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку памятника выдающемуся композитору, Народному артисту, лауреату Государственной премии Тофику Кулиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется