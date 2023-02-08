https://news.day.az/officialchronicle/1536102.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника выдающемуся композитору Тофигу Гулиеву в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника выдающемуся композитору Тофигу Гулиеву в Баку - ФОТО
8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку памятника выдающемуся композитору, Народному артисту, лауреату Государственной премии Тофику Кулиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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