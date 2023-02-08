Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана

Памятник Тофику Кулиеву, воздвигнутый в центре нашего города, является знаком уважения азербайджанского народа к памяти гениального композитора. Действительно, произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 февраля в выступлении на церемонии открытия памятника выдающемуся композитору Тофику Кулиеву.

Глава государства отметил, что Тофика Кулиева можно назвать выдающимся композитором и основоположником джазового искусства в Азербайджане. "В то же время выдающийся деятель культуры Тофик Кулиев завоевал любовь азербайджанского народа", - добавил Президент Ильхам Алиев.