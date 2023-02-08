https://news.day.az/officialchronicle/1536147.html Президент Ильхам Алиев утвердил Конвенцию Международной организации труда
Президент Ильхам Алиев утвердил Конвенцию Международной организации труда
Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении Конвенции Международной организации труда №155 "О безопасности и гигиене труда".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Конвенция была принята 3 июня 1981 года в Женеве.
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