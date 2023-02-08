Президент Ильхам Алиев утвердил Конвенцию Международной организации труда

Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении Конвенции Международной организации труда №155 "О безопасности и гигиене труда".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Конвенция была принята 3 июня 1981 года в Женеве.