В Азербайджане применение суммы софинансирования по ОМС отложено еще на год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в закон "О медицинском страховании".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, применение суммы софинансирования по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) отложено еще на 1 год, до 1 января 2024 года.

Отметим, что при обращении застрахованного в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами медицинского территориального подразделения, куда он направлен с целью использования медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, он должен оплатить сумму софинансирования.

Ранее предусматривалось, что применение суммы софинансирования вступит в силу с 1 января 2023 года.