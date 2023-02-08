https://news.day.az/officialchronicle/1536237.html Президент Ильхам Алиев: Из Азербайджана в Турцию уже отправляется большая группа добровольцев
Президент Ильхам Алиев: Из Азербайджана в Турцию уже отправляется большая группа добровольцев
Из Азербайджана в Турцию уже отправляется большая группа добровольцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в посольстве Турции в Азербайджане.
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