https://news.day.az/officialchronicle/1536241.html В Азербайджане утверждено изменение в закон "О паспортах"
В Азербайджане утверждено изменение в закон "О паспортах"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О паспортах" Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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