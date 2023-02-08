Президент Ильхам Алиев утвердил поправку к закону "О воинской обязанности и военной службе"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется