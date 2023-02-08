https://news.day.az/officialchronicle/1536250.html Президент Ильхам Алиев утвердил поправку к закону "О воинской обязанности и военной службе"
Президент Ильхам Алиев утвердил поправку к закону "О воинской обязанности и военной службе"
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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