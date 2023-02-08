Внесены поправки в Положение о службе в таможенных органах

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики №768 от 7 декабря 1999 года".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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