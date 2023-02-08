https://news.day.az/officialchronicle/1536259.html Президент Ильхам Алиев: Мы готовы привезти раненых братьев и сестер на лечение в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Мы готовы привезти раненых братьев и сестер на лечение в Азербайджан
Мы готовы привезти раненых братьев и сестер на лечение в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.
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