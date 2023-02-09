https://news.day.az/officialchronicle/1536570.html Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Александра Яковлевича Шаровского "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию театрального искусства в Азербайджане.
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