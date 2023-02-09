Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Александра Яковлевича Шаровского "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию театрального искусства в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.