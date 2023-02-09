Президент Ильхам Алиев выделил Общественной телерадиовещательной компании средства для трансляции чемпионата Европы по футболу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для получения Общественной телерадиовещательной компанией Азербайджанской Республики права на трансляцию предстоящего в 2024 году в Германии чемпионата Европы по футболу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики выделены средства в размере 940 500,0 (девятьсот сорок тысяч пятьсот) евро в манатном эквиваленте.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.