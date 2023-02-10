По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой очередной самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана вылетает в Турцию

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой очередной самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана вылетает в зону землетрясения в Турции, передает Day.Az.

Гуманитарная помощь включает дополнительное оборудование, необходимое для пострадавших от стихийного бедствия, в том числе палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы, уличные обогреватели, дизельные обогреватели, а также принадлежности и оборудование для поддержки поисково-спасательных работ.

Помощь, отправленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг", будет доставлена ​​в зону землетрясения 10 февраля.

Напомним, что 9 февраля по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Турцию был отправлен первый самолет с гуманитарной помощью Фонда. Командированные в братскую страну сотрудники Фонда доставили пострадавшим от землетрясения различные медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.

В то же время Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева 8 февраля запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия. В рамках этой акции собранная от граждан гуманитарная помощь доставляется в зону землетрясения при поддержке Фонда Гейдара Алиева.