https://news.day.az/officialchronicle/1536981.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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