https://news.day.az/officialchronicle/1536985.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о гуманитарной помощи Турции - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о гуманитарной помощи Турции - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о гуманитарной помощи, оказанной пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хештэгами #SəninləyikTürkiyə #PrayForTürkiye.
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