Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о гуманитарной помощи Турции

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о гуманитарной помощи, оказанной пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хештэгами #SəninləyikTürkiyə #PrayForTürkiye.