https://news.day.az/officialchronicle/1536986.html В Азербайджане мораторий на проверки в сфере предпринимательства продлен еще на год
В Азербайджане мораторий на проверки в сфере предпринимательства продлен еще на год
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в статье 1 закона Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" цифры "2023" заменены цифрами "2024".
Данный закон действует с 1 января 2023 года.
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