В Азербайджане мораторий на проверки в сфере предпринимательства продлен еще на год

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в статье 1 закона Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" цифры "2023" заменены цифрами "2024".

Данный закон действует с 1 января 2023 года.