В Азербайджане утверждены изменения в закон "Об образовании"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" внесены следующие изменения:
- добавлены статьи 29.0.10-1 и 29.0.10-2 нижеследующего содержания:
"29.0.10-1. определить правила смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения обучающимися на уровнях бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) и магистратуры высших учебных заведений, их отчисления из учебного заведения или восстановления в учебном заведении, а также временного приостановления их обучения (предоставления им академического отпуска);
29.0.10-2. определить правила смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения обучающимися в средних специальных учебных заведениях, их отчисления из учебного заведения или восстановления в учебном заведении, а также временного приостановления их обучения (предоставления академического отпуска);".
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