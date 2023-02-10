В Азербайджане утверждены изменения в закон "Об образовании"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" внесены следующие изменения:

- добавлены статьи 29.0.10-1 и 29.0.10-2 нижеследующего содержания:

"29.0.10-1. определить правила смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения обучающимися на уровнях бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) и магистратуры высших учебных заведений, их отчисления из учебного заведения или восстановления в учебном заведении, а также временного приостановления их обучения (предоставления им академического отпуска);

29.0.10-2. определить правила смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения обучающимися в средних специальных учебных заведениях, их отчисления из учебного заведения или восстановления в учебном заведении, а также временного приостановления их обучения (предоставления академического отпуска);".