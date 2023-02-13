Награждены служащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность на государственной службе наградить медалью "За отличие на государственной службе" следующих государственных служащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
Аллахвердиеву Амалию Керим гызы
Исмаилову Рухию Гасан гызы
Мамедову Эльнару Хасай гызы
Рустамова Ровшана Рустам оглу
Валехова Джейхуна Аганазар оглу."
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре