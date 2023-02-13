https://news.day.az/officialchronicle/1537598.html Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа
Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр Азербайджана и Кавказа
Великий лидер Гейдар Алиев превратил Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.
Глава государства отметил, что под руководством и по инициативе великого лидера в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции. "Открытие первого блока крупной станции состоялось в 1981 году при личном участии Гейдара Алиева", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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