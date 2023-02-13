https://news.day.az/officialchronicle/1537600.html Президент Ильхам Алиев: Устойчивое развитие судебно-правовой системы всегда было одним из приоритетов нашей государственной политики
Президент Ильхам Алиев: Устойчивое развитие судебно-правовой системы всегда было одним из приоритетов нашей государственной политики
Устойчивое развитие судебно-правовой системы всегда было одним из приоритетов нашей государственной политики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам международной конференции, посвященной 100-летию Верховного суда Азербайджана.
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