https://news.day.az/officialchronicle/1537611.html Президент Ильхам Алиев: В короткие сроки были реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции
Президент Ильхам Алиев: В короткие сроки были реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции
В короткие сроки были реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре