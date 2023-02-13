Президент Ильхам Алиев: На новой станции будет очень высокий коэффициент работы и большая экономия природного газа

На новой станции будет очень высокий коэффициент работы и большая экономия природного газа.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

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