https://news.day.az/officialchronicle/1537679.html Президент Ильхам Алиев: Мы стремимся к дальнейшему расширению итальяно-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение
Президент Ильхам Алиев: Мы стремимся к дальнейшему расширению итальяно-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение
Мы стремимся к дальнейшему расширению итальяно-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Итальянской Республики Адольфо Урсой.
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