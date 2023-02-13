Президент Ильхам Алиев: Мы стремимся к дальнейшему расширению итальяно-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение

Мы стремимся к дальнейшему расширению итальяно-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Итальянской Республики Адольфо Урсой.

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