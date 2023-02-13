Президент Ильхам Алиев: Тепловую электростанцию мы будем строить вместе с нашими иностранными партнерами

В настоящее время в мире, Европе, в том числе и в Азербайджане, большее предпочтение отдается возобновляемой энергии, и мы в этой сфере добились уже больших успехов. Тем не менее, существуют преимущества и у традиционных ресурсов, традиционных станций.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Должен отметить, что тепловую электростанцию мы будем строить вместе с нашими иностранными партнерами. В сегодняшней церемонии принимают участие итальянские компании и министр Made in Italy. Я сердечно приветствую уважаемого гостя. В то же время в строительстве этой станции будет участвовать одна китайская компания. То есть, мы будем выполнять эту работу в рамках международного сотрудничества", - подчеркнул глава государства.