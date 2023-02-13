Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы в реконструкции освобожденных территорий участвовало больше итальянских компаний

Мы хотим, чтобы в реконструкции освобожденных территорий участвовало больше итальянских компаний.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции "Made in Italy" Итальянской Республики Адольфо Урсой, принявшей участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции мощностью 1280 МВт.

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