https://news.day.az/officialchronicle/1537945.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в Азербайджане - ФОТО
14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного Посла Республики Сан-Марино в Азербайджане Джона Матса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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