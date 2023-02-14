Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Анголы в Азербайджане

14 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Анголы в Азербайджане Аугушту Да Силва Куньи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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