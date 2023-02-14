Президент Ильхам Алиев: Активизировались контакты по расширению связей между Азербайджаном и Сан-Марино

Активизировались контакты по расширению связей между Азербайджаном и Сан-Марино.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сан-Марино в нашей стране Джона Матсы.

Глава государства отметил, что имеются возможности для расширения связей между нашими странами в политической, экономической, туристической сферах, и в этом плане контакты еще более активизировались.

С удовлетворением вспомнив визит руководителей Сан-Марино в Азербайджан в 2015 году, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что взаимные визиты различного уровня позитивно скажутся на развитии наших отношений.