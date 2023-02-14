Президент Ильхам Алиев: Есть широкие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ганой

Есть широкие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ганой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана в нашей стране Охенебы Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.

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