https://news.day.az/officialchronicle/1538027.html Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Азербайджане пройдет очередной саммит, посвященный миру после COVID-19
Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Азербайджане пройдет очередной саммит, посвященный миру после COVID-19
В следующем месяце в Азербайджане пройдет очередной саммит, посвященный миру после COVID-19.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана в нашей стране Охенебы Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре