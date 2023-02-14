https://news.day.az/officialchronicle/1538093.html Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана - распоряжение главы государства
Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана - распоряжение главы государства
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Солтан оглу Багирова председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Шахин Солтан оглу Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Другим распоряжением главы государства Шахин Солтан оглу Багиров освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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