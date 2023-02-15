Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья номер 2 в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az, об этом Лейла Алиева поделилась в публикации в своем Instagram аккаунте.

Лейла Алиева встретилась с работниками учреждения и детьми с ограниченными возможностями здоровья, ознакомилась с мерами заботы о них и условиями проживания.