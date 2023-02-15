Азербайджанские волонтеры обратились к Первой леди Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Day.Az представляет обращение:

"Уважаемая Мехрибан ханум!

С первых минут страшного землетрясения, произошедшего в Турции, мы, азербайджанские волонтеры, стали свидетелями того, как наш народ, проявляя свои лучшие черты - единство, солидарность и взаимопомощь, был рядом с братским народом Турции. Чуткое отношение, проявленное уважаемым господином Президентом и Вами к этой тяжелейшей трагедии, ваши поручения об оказании помощи вызвали у нас, молодежи, безмерную гордость и создали возможность проявить наше человеколюбие.

Мы очень тронуты вашей благодарностью всем, кто присоединился к кампании по оказанию поддержки пострадавшим от землетрясения, в том числе многочисленным волонтерам, которые делают все, что в их силах. Мы считаем своим моральным долгом быть рядом с народом Турции, присоединившись к акции по сбору гуманитарной помощи, в которой мобилизован весь азербайджанский народ. Мы работаем день и ночь, чтобы внести свой вклад в поддержку, оказанную государством и народом Азербайджана в ликвидации последствий стихийного бедствия. Мы, волонтеры, гордимся тем, что принимаем участие в этих добрых делах.

Мы искренне благодарим вас за оказанное вами как и всегда внимание и высокую оценку нашей деятельности. Мы, азербайджанские волонтеры, продолжающие традиции доброты, самоотверженности и бескорыстной помощи, которыми веками жил наш народ, обещаем, что и далее всегда будем привержены патриотизму и национально-нравственным ценностям, и продолжим действовать с еще большим упорством.

С наилучшими пожеланиями,

Азербайджанские волонтеры"