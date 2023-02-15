Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александару Вучичу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии Александару Вучичу по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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