https://news.day.az/officialchronicle/1538253.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александару Вучичу
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александару Вучичу
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии Александару Вучичу по случаю национального праздника этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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