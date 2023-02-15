Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-сербские отношения построены на прочной дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании

Азербайджано-сербские отношения построены на прочной дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Сербии Александару Вучичу по случаю национального праздника этой страны.

Новость обновляется