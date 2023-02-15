https://news.day.az/officialchronicle/1538345.html Омар Эльдаров освобожден от должности ректора Азербайджанской академии художеств - Распоряжение
Омар Эльдаров освобожден от должности ректора Азербайджанской академии художеств - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Омара Гасан оглу Эльдарова от должности ректора Азербайджанской академии художеств.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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