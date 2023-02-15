Омар Эльдаров освобожден от должности ректора Азербайджанской академии художеств

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Омара Гасан оглу Эльдарова от должности ректора Азербайджанской академии художеств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.