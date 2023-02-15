По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гуманитарной помощью

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции Фонд Гейдара Алиева направил очередную гуманитарную помощь в братскую страну.

Как передает в среду Day.Az, сегодня самолетом, вылетевшим в зону землетрясения, было отправлено в общей сложности 40 тонн помощи, включая палатки и обогреватели.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня трагедии оказал поддержку братской стране. По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой 9 и 11 февраля в помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия были направлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы отопления, уличные обогреватели, дизельные калориферы, а также оборудование и принадлежности для поддержки поисково-спасательных работ.

Напомним также, что теплая одежда и оборудование, переданные гражданами при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, уже отправлены в Турцию.