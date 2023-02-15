https://news.day.az/officialchronicle/1538476.html Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Президент Украины выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны и оказанную гуманитарную помощь.
Во время беседы главы государств также обсудили вопрос сотрудничества на международных платформах.
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