Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

15 февраля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Президент Украины выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны и оказанную гуманитарную помощь.

Во время беседы главы государств также обсудили вопрос сотрудничества на международных платформах.