Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литвы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию.

С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества.

Верю, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Литвы - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.