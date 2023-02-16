Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение развитию отношений с Литвой

Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном литовскому коллеге Гитанасу Науседе по случаю национального праздника Литовской Республики.

"С удовлетворением вспоминаю нашу встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества", - отмечается в послании.

Глава государства выразил уверенность, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза, пожелал дружественному народу Литвы постоянного мира и процветания.