Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву и Азербайджан

Супруга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поблагодарила Азербайджан и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку в ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщает Day.Az, в публикации, размещенной в связи с этим на официальном Twitter-аккаунте Эмине Эрдоган, говорится: "Мы не забудем наших азербайджанских братьев, которые сказали: "Ваша боль - наша боль". Хочу выразить благодарность Азербайджану и моему дорогому другу Мехрибан Алиевой, которые с первого дня были с нами, отправив нам поисково-спасательные группы и самолеты с гуманитарной помощью, за их поддержку".