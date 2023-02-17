Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с визитом в Федеративной Республике Германия для участия в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча главы государства с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

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