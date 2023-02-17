Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности

17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.