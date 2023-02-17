https://news.day.az/officialchronicle/1538955.html Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности - ФОТО
17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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