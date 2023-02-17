https://news.day.az/officialchronicle/1538970.html Президент Ильхам Алиев: Для деятельности немецких компаний в Азербайджане созданы хорошие условия
Президент Ильхам Алиев: Для деятельности немецких компаний в Азербайджане созданы хорошие условия
Для деятельности немецких компаний в Азербайджане созданы хорошие условия.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.
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