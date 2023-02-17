Президент Ильхам Алиев пригласил компании, входящие в состав Восточногерманской бизнес-ассоциации, посетить Азербайджан

В Азербайджане проведены реформы в различных направлениях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, создано привлекательное инвестиционное пространство для иностранных инвесторов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Глава государства также проинформировал о предпринимаемых шагах по созданию в нашей стране зоны свободной торговли, расширению логистических и транспортных возможностей, подчеркнул, что в Азербайджане имеются широкие возможности для деятельности немецких компаний, пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить ознакомительный визит в нашу страну.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания собеседника, что имеются широкие возможности для участия немецких компаний в восстановительной и строительной работе на освобожденных от оккупации территориях.