Президент Ильхам Алиев: Существуют большие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями и в сфере возобновляемых источников энергии

Существуют большие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями и в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 17 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Отметив также реализуемые проекты с целью развития возобновляемой энергетики в Азербайджане, партнерство между Европейским Союзом и нашей страной в энергетическом секторе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение стратегического документа в сфере энергетики, подписанного в прошлом году между Азербайджаном и Европейским Союзом с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сообщив, что наша страна обладает крупным потенциалом возобновляемой энергии как в азербайджанском секторе Каспийского моря, так и на суше, глава государства сказал, что в рамках партнерства с Европейским Союзом принимаются меры по развитию данного проекта, и подчеркнул, что существуют большие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями в этой области. В этом контексте Президент Ильхам Алиев отметил важность четырехстороннего меморандума, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.